Covid, tenta di curarsi da solo con il "fai da te": muore no vax 38enne

Morto un no vax convinto che aveva tentato di curarsi con rimedi casalinghi "fai da te" nella speranza di potersi salvare. L'uomo, un 38enne non vaccinato residente a Forlì, si è rivolto alle strutture sanitarie solo i primi di dicembre quando era già in gravi condizioni. Aveva contratto il Covid a novembre e aveva tentato di curarsi da solo. Il no vax si è presentato all'ospedale di Forlì quando la situazione era già critica. Qualche giorno fa il trasporto d'urgenza nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cesena, dove l'uomo è deceduto per gravi complicanze polmonari nonostante non fosse affetto da patologie pregresse.