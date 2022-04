Cerca di uccidere un'amica a martellate e di darle fuoco

Ha tentato di uccidere un'amica, colpendola ripetutamente con un martello o una mazza, poi ha appiccato un incendio e provato a suicidarsi con una coltellata all'addome. E' quanto accaduto alle prime luci dell'alba di lunedì in via Bagalona, nel territorio comunale di Bertinoro, nel Forlivese. Teatro dell'episodio, ancora dai contorni tutti da decifrare, un'abitazione isolata su un unico piano terra, ben nascosta dalla vegetazione circostante, dove risiede un pensionato ultrasettantenne. La donna si trova ricoverata all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì con fratture multiple alle mani e ferite lacero contuse al capo, mentre l'uomo è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, in terapia intensiva. I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola, guidati dal tenente Gino Lifrieri, lo hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio e incendio doloso. Non appena le condizioni di salute lo permetteranno sarà ascoltato dagli investigatori, così come la vittima. Le indagini sono affidate al pubblico ministero Laura Brunelli.

L'appuntamento

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'anziano, 73 anni, avrebbe contattato la donna, una pensionata settentantenne del Ravennate, spiegandole di non sentirsi bene e che aveva necessità di esser accompagnato all'ospedale. La donna è arrivata sul posto, parcheggiando la sua utilitaria fuori l'ingresso del casolare: qui è stata subito aggredita con un oggetto contundente dall'uomo, forse un martello o una mazza in ferro. I colpi sarebbero stati inferti infatti nei pressi della vettura con la quale la malcapitata si è presentata all'appuntamento. Sul cofano erano ben visibili le tracce di sangue della vittima.

La vittima è stata colpita ripetutamente alla testa, cercando di proteggersi parando i colpi con le braccia e le mani, riportando fratture multiple alle mani oltre che ferite lacero contuse al capo. L'aggressore avrebbe inoltre cercato di darle fuoco, gettandole dell'alcool addosso. Ma fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo, fuggendo dalla violenza del conoscente, trovando rifugio in una vicina abitazione, dove è stata poi soccorsa dai sanitari del 118 e dai militari del Nucleo operativo e radiomobile di Meldola.

L'incendio

Nel frattempo l'anziano è rincasato, appiccando un incendio in più punti della sua abitazione e facendo esplodere delle bombole di gpl. Le fiamme hanno avvolto il casolare e il cortile della stessa, dove si trovavano parcheggiati sette furgoni, alcuni anche particolarmente datati, ridotti dalle fiamme a scheletri di ferro. Inoltre si è inferto una coltellata all'addome. Probabilmente l'intento dell'uomo era quello di gettarsi tra le fiamme, ma il tentativo è stato sventato dall'intervento dei Carabinieri. La donna è stata trasportata all'ospedale "Morgagni-Pierantoni", mentre l'uomo col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per poi essere ricoverato in terapia intensiva. I medici si sono riservati la prognosi.

L'arresto

Restano da chiarire le cause che hanno innescato l'incontro sfociato in sangue. Il vicinato parla dell'uomo come una persona schiva e solitaria. A quanto pare un accumulatore seriale, vedendo quanti oggetti si trovavano in casa. Gli investigatori attendono un miglioramento delle condizioni di salute di entrambi i feriti prima di ascoltarli. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno proceduto all'arresto dell'aggressore con l'accusa di tentato omicidio ed incendio doloso. Il fascicolo è nelle mani del pubblico ministero Laura Brunelli.