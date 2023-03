La foto del cane tradito dal suo padrone: legato a un muro e abbandonato

Un cane legato a un muretto e abbandonato. Come se fosse un oggetto. L'episodio, a dir poco increscioso, è avvenuto intorno alle 23.30 di domenica sera a Mesagne, in provincia di Brindisi. L'immagine sta circolando sui social ed è stata ripresa dal consigliere comunale Vincenzo Carella che in un post su facebook fa sapere di un'indagine avviata per fare chiarezza sull'accaduto. Lo scatto dice già tutto. Difficile aggiungere altre parole.

La polizia, si legge nel post del consigliere, "ha già acquisito alcune immagini delle telecamere dove si vede una persona legare il cane e andare via, abbandonandolo a se stesso, voltandogli le spalle". Dunque ci sarebbe un video che documento i fatti. Il cane, scrive Carella, "è traumatizzato poiché tradito da chi al posto del cuore ha meno che una pietra; da chi ha commesso un atto così crudele e meschino, da chi quel reato non immagina ancora quanto gli costerà se le indagini daranno un volto". In Italia l'abbandono di animali è punito dal codice penale. La pena può arrivare fino a un anno di carcere con ammenda compresa tra mille e 10mila euro.