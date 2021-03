Lei è in ospedale, il marito fuori nel piazzale per salutarla da lontano: "Per me questo è amore"

La foto di suo marito, fermo in piedi nel piazzale dell'ospedale, con ancora indosso gli abiti di lavoro, è diventata virale nel giro di pochi giorni. Un'immagine che, come spesso accade, dice molto di più di tante parole.

A pubblicarla è stata una giovane di 26 anni, dopo averla scattata dalla finestra della sua camera nell'azienda ospedaliero-universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era ricoverata per un'infezione.

"Per me questo è l'amore": il saluto del marito sotto la finestra dell'ospedale

"Questo e? mio marito sotto la finestra della mia stanza di ospedale dove sono ricoverata da una settimana per una brutta pancreatite. Gli ho scritto che mi mancava tanto, e si e? presentato con addosso ancora i vestiti da lavoro. Appena ha finito è corso da me pur di vedermi cinque minuti. Perché di piu? non mi permettevano di stare in piedi. Per me questo e? l’amore", ha scritto la ragazza, Giulia Pascutti.

Il marito Elisa, un meccanico di 36 anni, aveva appena finito il suo turno in officine ed è corso sotto le sue finestre, per poterla vedere, anche se solo per pochi minuti e a distanza, ricostruisce TriestePrima.