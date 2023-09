Filma le parti intime delle ragazzine: sorpreso dal papà di una 14enne

Filmava le parti intime di ragazze minorenni, registrando video e scattando foto sotto alle gonne delle ignare vittime. A scoprirlo è stato un papà che domenica pomeriggio era a passeggio con la figlia e la nipote - entrambe quattordicenni - in via del Tritone, in centro storico a Roma. Sottratto all'ira del padre che lo ha sorpreso a effettuare quello che in gergo viene definito "upskirt", l'uomo - un italiano di 52 anni - è stato poi arrestato dalla polizia locale. Nel suo smartphone sono stati trovati oltre duecento file compromettenti.

Accortosi di quanto stava accadendo, il genitore ha subito fermato il 52enne, strappandogli di mano il cellulare e appurando la veridicità dei suoi sospetti. Una volta accesi gli animi, repentino è stato l'intervento di una pattuglia del I gruppo Trevi della polizia municipale, intervenuta sul posto per trarre in arresto l'uomo e sequestrare il suo telefono. Dai primi accertamenti effettuati dagli agenti sulla memoria del cellulare, sarebbero circa duecento i video e le foto che ritraggono le parti intime di varie ragazze a passeggio per strada, ignare dei fatti. L'uomo poggiava lo smartphone con la telecamera rivolta verso l'alto sopra un borsello, poi lo abbassava sotto alle gonne al passaggio delle ragazzine, filmando le loro parti intime.

Il 52enne, con precedenti penali specifici, ora si trova nel carcere romano di Regina Coeli, secondo quanto disposto dall'autorità giudiziaria, per aver realizzato materiale pedo-pornografico con minori di 18 anni.

