Grossa frana su un condominio: le foto della tragedia sfiorata

Luino (Va), via Creva. Una frana di grandi dimensioni ha travolto un condominio a Luino, in provincia di Varese. Diversi metri cubi di materiale sono caduti e sono stati contenuti dalle reti para massi. Le rocce hanno anche riempito un bacino di contenimento e parte di esse hanno colpito la facciata del condominio. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco: undici nuclei familiari sono stati evacuati e un residente del condominio è stato trasportato in ospedale in codice verde. Un evento simile si era verificato il 26 aprile del 2022.