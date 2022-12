Frana Ischia, non regge al dolore: muore padre di una delle vittime

La perdita del figlio nella frana di Ischia è stata troppo dura da superare. Come riporta NapoliToday, Gioacchino Impagliazzo, papà di Salvatore, una delle 12 vittime della frana di Casamicciola nel comune di Ischia, è morto in seguito a un infarto fulminante. Lascia la moglie e altri due figli. Gioacchino aveva solamente 66 anni. Il figlio Salvatore Impagliazzo abitava nella zona di via Celario insieme alla compagna, anche lei rimasta uccisa nella frana e prima tra le vittime ad essere ritrovata dai soccorritori.