Muore sepolto da una frana sotto gli occhi della compagna

Le speranze di trovarlo vivo sono tramontate dopo tre ore di ricerche. Sono stati i vigili del fuoco a recuperare il cadavere di Emilio Franco Pezzotta, il 71enne bresciano che nel pomeriggio di giovedì 27 giugno è stato sorpreso da una frana in Valdaveto, nel territorio di Ferriere in provincia di Piacenza. È stato travolto sotto gli occhi della compagna che ha potuto solo dare l'allarme.

Ex operaio metalmeccanico ora in pensione, Pezzotta era originario di Gorlago (Bergamo), ma viveva a Mura di Palazzolo. In Valdaveto aveva una seconda casa dove trascorreva le vacanze.

Da una prima ricostruzione dell'incidente de IlPiacenza, il 71enne era con la compagna e stava cercando di liberare da alcuni rami, con una motosega, il corso d'acqua di un ruscello, quando la frana lo ha sepolto. La donna, illesa ma sotto choc, ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, il 118, gli operatori della Croce Rossa, il soccorso alpino e l'eliambulanza. I soccorritori hanno scavato a lungo per liberare il corpo del pensionato, sepolto sotto tre metri cubi di massi e detriti.