Enormi massi si staccano dalla roccia e piombano in strada, case evacuate

Momenti di panico oggi 12 maggio a San Fratello, in provincia di Messina, dove per una frana dei grossi massi sono finiti sulla strada. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno nella zona di Porta Sottana. All'improvviso alcuni massi sono piombati in strada sfiorando le case e danneggiando alcune auto. Non ci sarebbero feriti, ma adesso si temono nuovi crolli. Per precauzione è stato disposto lo sgombero di alcune case nelle vicinanze della frana.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Sant'Agata Militello, Patti e Messina; è stato richiesto inoltre l'intervento del nucleo elicotteri di Catania.