Frana costone su una spiaggia del Cilento: ferito un bagnante

Potrebbe essersela cavata solo con alcune fratture costali un bagnante travolto da una frana mentre trascorreva la giornata su una spiaggia del Cilento. Si tratta di un uomo di circa 30 anni originario di Battipaglia, che attorno alle ore 13 si trovava nel ristorante del lido della "Spiaggia dei Francesi", nel comune di Camerota (Salerno), conosciuta anche come spiaggia del Marcellino, tra Scario e Marina di Camerota. Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato colpito in pieno da un masso caduto da un costone roccioso. E’ stato lui stesso a chiamare i soccorsi. Il 30enne, che si trovava in compagnia della figlia, è stato trasferito in sicurezza sui mezzi di soccorso e trasportato all'ospedale di Vallo della Lucania per accertamenti. La spiaggia è stata subito evacuata visti i numerosi bagnanti presenti.