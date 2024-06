Case minacciate da una colata di fango: il video

Oltre 50 case evacuate (56 per l'esattezza) e 146 persone costrette ad andare via. È la conseguenza della frana che si è verificata in Val Badia, località Longiarù.

#EINSATZINFO: FF Campill - 17.06.24 - 07:53 - Murenabgang Mühlenweg / smottamento valle dei Mulini pic.twitter.com/zi459I8D9R — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) June 17, 2024

A causa delle piogge e dello scioglimento della neve, è esondato il torrente principale. Un fiume di fango ha iniziato a scorrere verso valle e alcune case sono state danneggiate. Da qui l'esigenza di procedere con la messa in sicurezza dei residenti. I video che circolano in rete mostrano il fiume di fango correre veloce. Dieci escavatori e sei camion vengono utilizzati per rimuovere il materiale