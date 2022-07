Madre fa bere detersivo al figlio poi si lancia dalla finestra

Succede tutto lunedì mattina, intorno alle otto. Prima ha fatto bere al figlio di 6 anni il detersivo (o un mix di detersivi), e poi si è lanciata dal terzo piano della sua abitazione. Il bimbo e la sua mamma di 41 anni sono ricoverati all'ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

Il drammarico episodio in una via del centro abitato di Francavilla Fontana. La donna è sopravvissuta all'impatto e il bimbo ha riportato ustioni alla bocca. I passanti hanno chiamato i soccorsi. Madre e figlio vengono costantemente monitorati dai medici, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Francavilla Fontana, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica di una tragedia sfiorata.