Francesca Ercolini trovata morta in casa

La giudice Francesca Ercolini è stata trovata morta nella sua casa di Pesaro. A scoprire il corpo nella mattina di ieri 26 dicembre 2022 alcuni familiari. Il 118, intervenuto nell’abitazione insieme alle pattuglie delle volanti, non ha potuto far altro che constatare il decesso che, secondo una prima ricostruzione, non sarebbe avvenuto per cause violente. Sposata con l'avvocato Lorenzo Ruggeri, lascia un figlio adolescente.

La Ercolini era stata prima giudice penale a Fano, poi è stata impegnata nella seconda sezione civile del Tribunale di Ancona della quale era stata nominata presidente. Non si esclude l’autopsia nelle prossime ore. Aveva lavorava fino ai giorni precedenti il Natale senza manifestare particolari problemi: una decina di giorni fa pensava di avere il covid ma poi si era rivelato un falso allarme ed era rientrata al lavoro.