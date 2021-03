Francesca Manfredi stroncata da un'overdose a 24 anni: arrestate sei persone

La Polizia di Stato di Brescia dalle prime ore dell'alba sta eseguendo 6 misure cautelari emesse dall'Autorità Giudiziaria nei confronti di un gruppo di persone, gravemente indiziate di aver ceduto sostanze stupefacenti ad una ragazza bresciana, causandone la morte per overdose, avvenuta a Brescia il 23 agosto 2020. L'attività dei poliziotti della Squadra Mobile, caratterizzata anche da intercettazioni, si è focalizzata su cosa fosse accaduto nelle giornate e la sera prima del decesso.

La morte di Francesca Manfredi il 23 agosto 2020

Aveva solo 24 anni Francesca Manfredi, 24 anni, morta nella notte tra il 22 e il 23 agosto scorso. Venne trovata senza vita nella vasca da bagno del suo appartamento a Fornaci, dove si era trasferita da pochi giorni. Secondo quanto riferito dagli amici, i primi ad allertare il 112, si sarebbero accorti che stava male e invece di chiamare aiuto avrebbero cercato di farla rinvenire ricoprendola di ghiaccio. I soccorsi si riveleranno vani. La giovane Francesca secondo l'autopsia alle 8 è già morta, solo più tardi vengono chiamati i soccorsi. Erano 6 gli indagati, accusati a vario titolo di spaccio, omissione di soccorso e morte come conseguenza di altro reato. Oggi le misure cautelari. Ulteriori particolari dell'operazione saranno rivelati in conferenza stampa, in tarda mattinata.