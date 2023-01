Esce di casa e scompare: trovata morta Francesca Pagani

Fine delle speranze per Francesca Pagani, la donna di 55 anni di Marsciano, in provincia di Perugia, di cui si erano perse le tracce da mercoledì 25 gennaio. La donna era uscita dall'abitazione in centro, in cui viveva con il marito e le figlie, per poi sparire nel nulla. Intorno alle 12 di oggi, venerdì 27 gennaio, il corpo senza vita della donna è stato rinvenuto vicino la riva del fiume Nestore. Sul posto il medico legale e il magistrato di turno.

Alle ricerche hanno partecipato carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, sasu e protezione civile, oltre alle unità cinofile e un elicottero. Dopo la notizia della scomparsa era sceso in campo anche il Comune di Marsciano, che sui social aveva lanciato un appello: "Dalla mattina di mercoledì 25 gennaio è scomparsa Francesca Pagani. Della donna di 55 anni non si hanno più notizie a partire da circa le 8.00 del mattino quando ha lasciato la propria abitazione nel centro di Marsciano. Al momento della scomparsa indossava un piumino lungo nero e un copricapo di lana bianca".

In molti hanno sperato in un colpo di scena positivo, almeno fino a stamattina, quando si è concretizzato il drammatico epilogo.