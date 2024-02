Peggiora all'improvviso una settimana dopo l'incidente: morta Francesca Usella

Ancora una tragedia sulle strade della Sardegna. Francesca Usella, 35 anni, originaria di Orotelli (Nuoro), era ricoverata in ospedale a Nuoro da circa una settimana, dopo essere rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto sulla strada statale 129 Nuoro-Macomer, una delle più "pericolose" arterie dell'isola, teatro in passato di decine e decine di incidenti.

La donna non sembrava essere in pericolo di vita e le sue condizioni sembravano in miglioramento. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, non era ricoverata in rianimazione. Nel weekend purtroppo la situazione è peggiorata all'improvviso e Usella è deceduta all'ospedale del San Francesco. Vani tutti i tentativi di salvarla.

L'incidente la scorsa settimana: mentre viaggiava da Orotelli verso Nuoro, aveva perso il controllo del suo veicolo, finendo fuori strada e impattando violentemente contro un muraglione. Sgomento e dolore nel piccolo comune barbaricino: "Profondamente addolorati, ci uniamo al dolore della famiglia" ha scritto ieri, su un post sui social, la parrocchia san Giovanni Battista. Numerosi i messaggi, in tanti le hanno dedicato pensieri commossi: "Vola dalla tua mamma, è lì che ti aspetta", ha scritto un'amica.