Trovato un cadavere sfigurato sulla scalinata delle Grotte di Nettuno

Un cadavere di un giovane uomo con il volto sfigurato sulla lunghissima scalinata che porta alle celebri Grotte di Nettuno ad Alghero, sul promontorio di Capo Caccia. L'allarme è stato lanciato ieri da un operatore. Proprio all'inizio della scalinata è stato rinvenuto il cadavere, col volto sfigurato. L'uomo, per cause sconosciute, potrebbe aver oltrepassato il cancello che impedisce l'accesso alla scalinata in orario di chiusura. Oppure potrebbe essere caduto nel vuoto da un sentiero poco più in quota, che conduce al faro.

Sul posto sono giunte le forze dell'ordine col magistrato di turno. La dinamica della tragedia non è chiara. La vittima è Francesco Cataldi, 37 anni, algherese: da diverse ore i parenti, preoccupati perché non riuscivano a contattarlo, lo stavano cercando. Tutte le ipotesi sul suo decesso restano in campo. L'uomo potrebbe essere caduto per cause accidentali. La zona è conosciutissima dai tanti turisti che durante l'anno visitano la località a nord di Alghero, all'interno del Parco di Porto Conte. La presenza di molti animali selvatici nella zona potrebbe essere una delle cause delle ferite riscontrate sul corpo senza vita dell'uomo, ma non ci sono certezze.