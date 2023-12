Francesco Cidu ucciso a colpi d'arma da fuoco al volto: l'hanno sfigurato

Le indagini proseguono: al momento è un giallo senza spiegazioni l'omicidio a Gavoi (Nuoro) di Francesco Cidu, un allevatore di 66 anni trovato cadavere nel suo ovile in aperta campagna. Gli hanno sparato al volto, sfigurandolo.

L'allarme era stato lanciato dai parenti di Cidu, preoccupati non vedendolo rientrare come d'abitudine a casa. Le ricerche in due poderi che l'allevatore possedeva in diverse zone hanno poi portato alla scoperta del corpo senza vita. Per comprendere tempi esatti, dinamica del delitto e arma utilizzata bisognerà attendere l'esito dell'autopsia, in programma quest'oggi all'ospedale San Martino di Oristano.

Francesco Cidu lascia la moglie e tre figli. Sgomento a Gavoi per il tragico fatto di sangue. Cidu viene descritto come un "uomo tranquillo". "Se aveva nemici? Beh, se gli hanno fatto questo forse sì" dice alla Nuova Sardegna Mauro, il figlio più piccolo. La vittima potrebbe avere visto o sentito qualcosa legato a recenti furti e auto incendiate, e per questo essere finito nel mirino: un'ipotesi rilanciata oggi dalla stampa locale. Ma il giallo di Gavoi è ben lontano dalla soluzione.