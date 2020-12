Francesco Esposito e Fabiola Ciuffa: marito e moglie trovati morti in casa a Roma

I due non rispondevano al telefono da più da giorni, almeno una settimana. L'allarme di un parente. Il dramma in via Abigaille Zanetta, in zona Cecchignola

Dramma nella Capitale. Marito e moglie sono stati trovati morti nella loro casa di via Abigaille Zanetta, in zona Cecchignola a Roma.

Francesco Esposito e Fabiola Ciuffa trovati morti in casa a Roma

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione Cecchignola e della compagnia Eur, che hanno fatto la tragica scoperta. L'allarme era stato lanciato da un parente che non riusciva a rintracciarli da giorni. Francesco Esposito e Fabiola Ciuffa, questi i nomi dei due, non rispondevano al telefono da più da giorni, almeno una settimana.

Secondo quanto si è appreso da fonti investigative, sui corpi non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. L'uomo era un ex carabiniere in congedo.

Sarà però ora l'esame autoptico, in programma all'istituto di medicina legale di Tor Vergata a chiarire le cause del decesso dell'ex carabiniere in congedo e di sua moglie, e la data precisa del giorno della morte dei due. Secondo quanto emerso finora, l'auto dei due non veniva più utilizzata da tempo.