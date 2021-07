Francesco Gallo, il giovane morto in un incidente in moto: aveva 25 anni

Francesco Gallo, 25 anni, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto venerdì sera. Era in sella alla sua moto. La vittima si trovava su una Yamaha 750, quando mentre procedeva verso Bellinzago sulla strada provinciale 525, all'altezza di Bettola di Pozzo d'Adda, si è scontrato con una Mercedes Classe A , condotta da un 23enne, che stava viaggiando nella sua stessa corsia. Sul posto, all'altezza dell'incrocio con la provinciale 180 che porta a Inzago, erano accorsi 118 e carabinieri di Vaprio.

Francesco Gallo: il ragazzo morto in un incidente a Pozzo d'Adda (Milano)

Vana la corsa, in codice rosso, all'ospedale di Melzo: dopo il ricovero il ragazzo è morto a causa dei traumi, troppo gravi, riportati nel violento schianto. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità stanno lavorando i militari di Cassano.

Studente di storia all'Università degli Studi di Milano, il giovane, che abitava a Cambiago (Milano), era noto nel mondo del calcio della zona. Aveva giocato per diverse squadre locali e ne aveva allenate alcune, tra cui l'ultima era stata la Cambiaghese. Tra i ragazzini che Francesco allenava anche Diego Bressi, uno dei gemellini di Gessate uccisi dal padre a luglio del 2020: una sua fotografia compare come immagine copertina del profilo Facebook del 25enne, per il quale il ricordo del piccolo era evidentemente più che mai vivo. Dopo la notizia della sua tragica scomparsa, sono stati moltissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social e le condoglianze espresse alla madre e al padre del giovane.