La moto finisce fuori strada: morto un 22enne, ferito l'amico

Un ragazzo di 22 anni, Francesco Giamblanco, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, sabato 8 luglio, sulla circonvallazione di Pavone Canavese, in provincia di Torino. La moto su cui il giovane viaggiava insieme a un amico, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada, forse urtando anche contro un palo dell'illuminazione pubblica. Per il 22enne non c'è stato nulla da fare: è morto dopo il trasporto all'ospedale di Ivrea, sua città di origine. L'amico che era con lui, di un anno più giovane, è in prognosi riservata nello stesso presidio sanitario.

Le indagini sulla dinamica dell'accaduto sono svolte dagli agenti del commissariato di polizia di Ivrea, che non hanno comunque dubbi sul fatto che si sia trattato di un evento autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli e probabilmente legato alla velocità della moto. Naturalmente i soccorsi e i rilievi hanno provocato forti disagi per chi ha percorso la circonvallazione per tutta la serata.

