Scontro frontale tra moto e auto: un morto e due feriti

Un uomo di 56 anni, Francesco Lavigna, originario di Favria, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, lunedì 31 ottobre, in un grave incidente avvenuto sulla strada provinciale 82 a Montalenghe, in provincia di Torino. La moto Yamaha su cui viaggiava, in direzione del centro del paese, si è scontrata frontalmente con un'auto Renault Scénic che viaggiava nella direzione opposta e che, secondo i primissimi riscontri, avrebbe svoltato a sinistra per imboccare una stradina secondaria.

A bordo della vettura viaggiavano due persone (un'italiana 23enne di Montalenghe che era al volante e un italiano 25enne di Torino) rimaste ferite in modo non grave e trasportate in ambulanza all'ospedale di Ivrea. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di San Giorgio Canavese, che indagano sulla dinamica precisa dell'accaduto.