Francesco Mansutti morto a 26 anni schiacciato da un trattore nell'azienda di famiglia

Tragedia a Cisterna di Latina dove oggi 16 marzo un ragazzo di 26 anni è rimasto vittima di un incidente. Francesco Mansutti, questo il suo nome, è morto schiacciato da un trattore mentre si trovava nell'azienda di famiglia.

Come si legge su LatinaToday, Francesco era all'interno di uno dei capannoni dell'impresa della mamma. L'azienda produce mangimi e si trova lungo la via Appia. Le indagini sono condotte dalla polizia e sono ancora in corso, ma secondo una prima ricostruzione è stato travolto da un trattore con una parte mobile per lo spostamento dei prodotti. Il mezzo era impegnato in una retromarcia quando ha schiacciato il 26enne. I soccorsi sono stati inutili.

Francesco Mansutti era molto noto a Latina, dove era nato e cresciuto e dove aveva frequentato il liceo classico Dante Alighieri, ricoprendo anche il ruolo di rappresentante di istituto. Studiava a Roma e frequentava la Luiss. Il nome di Francesco Mansutti è noto anche perché era il nipote dell'ex sindaco ed ex consigliere comunale Maurizio Mansutti. Il papà è invece un commercialista noto.