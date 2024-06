Con la moto contro un camper, muore a 17 anni: aveva appena preso la patente

Aveva solo 17 anni ed è morto sulla statale 125 in provincia di Nuoro. Francesco Pau, questo il nome della vittima originario di Siniscola, in provincia di Nuoro, stava percorrendo con la sua moto nella zona di Capo Comino nel territorio Siniscola, quando si è scontrato con un camper che viaggiava nella direzione opposta.

Inutile ogni tentativo di salvare il giovane, nonostante l'intervento di un'ambulanza medicalizzata e dell'elisoccorso. Francesco era il figlio di Lorenzo Pau, che nel 2001 era stato il sindaco più giovane d'Italia. Per dieci anni ha mantenuto la guida di Siniscola e ora siede tra i banchi dell'opposizione. In passato la moglie e la figlia di Lorenzo Pau erano sopravvissute a un grave incidente stradale mentre oggi non c'è stato niente da fare per Francesco. Aveva conseguito da pochi giorni la patente per la moto e si stava godendo le vacanze estive.