Sale sul traliccio del centro commerciale e muore folgorato

Si è arrampicato sul traliccio dell'alta tensione del centro commerciale Extense, ha toccato un cavo elettrico ed è rimasto folgorato. Non si conoscono ancora i dettagli della tragedia accaduta ieri sera 3 agosto ad Este (in provincia di Padova), a poche centinaia di metri dal centro storico, quando un uomo di 32 anni, Francesco Ragona, che in quel momento era insieme alla compagna 54enne, ha perso la vita in circostanze ancora poco chiare e in pochissimi istanti salendo sul traliccio.

Sale sul traliccio e muore folgorato: Francesco Ragona aveva 32 anni

Da una prima ricostruzione sembra che il corpo dell'uomo sia rimasto appeso in aria fino all'arrivo dei pompieri che poi lo hanno liberato e riportato a terra. Ancora sconosciuti i motivi del gesto che lo hanno spinto ad arrampicarsi sul traliccio. Sul caso indagano i carabinieri.