Precipita con il fuoristrada in una scarpata: muore un 38enne

Incidente stradale fatale per Francesco Savoca, precipitato in una scarpata con la sua auto oggi a Sant'Alessio Siculo (Messina). L’uomo di 38 anni stava percorrendo la strada provinciale per Limina, all'altezza di contrada Brisi quando è avvenuto l’incidente, per cause ancora da accertare. Il fuoristrada è finito fuori carreggiata, precipitando in una scarpata. La jeep avrebbe fatto un volo di circa 10 metri. Inutili i soccorsi, l’uomo è praticamente morto sul colpo.