Muore appena dimesso dall'ospedale: investito all'uscita sulle strisce pedonali

Dramma a Pozzuoli, in provincia di Napoli: Francesco Spalice, 75enne residente a Giugliano, è morto investito da un'auto a pochi metri dall'ingresso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un'auto lo avrebbe travolto mentre, appena dimesso dall'ospedale dopo un ricovero per un intervento chirurgico, stava andando in una farmacia lì vicino per acquistare alcuni medicinali in attesa che la figlia lo raggiungesse per tornare a casa. L'uomo è stato prontamente soccorso, ma i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 si sono rivelati inutili. È morto sul colpo.

Sull'incidente avvenuto martedì 1° novembre in via Montenuovo Licola Patria sono in corso le indagini della polizia municipale di Pozzuoli, che ha anche acquisito i video dei sistemi di sorveglianza della zona, ed è stata aperta un'inchiesta per fare chiarezza sulla dinamica. La salma dell'uomo è stata sequestrata, su disposizione del pm di turno della procura della Repubblica, e nei giorni scorsi è stata effettuata l'autopsia.

Il conducente dell'automobile, un 70enne di Pozzuoli, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.