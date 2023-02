Malore alla guida, accosta e si accascia davanti al figlioletto di 6 anni

Non ce l’ha fatta il papà di 51 anni che ieri, lunedì 13 febbraio 2023, ha accusato un malore in auto mentre rincasava insieme al figlioletto di 6 anni. Franco Magri, 51enne di Val Brembilla (Bergamo), è riuscito ad accostare l’auto, ma non a chiedere aiuto. Si è accasciato sull'asfalto perdendo i sensi davanti agli occhi impauriti del figlio. Il bimbo, nonostante lo shock, è riuscito a fermare un motociclista di passaggio, che ha chiamato i soccorsi. Per il 51enne, però, non c’è stato nulla da fare. È stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è deceduto poco dopo il ricovero.