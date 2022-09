Si fa prestare 125mila euro da un frate: a processo

Ha chiesto e ottenuto prestiti anche consistenti per molto tempo, accampando ogni volta delle motivazioni diverse e completamente inventate. Così lui, un pensionato romano di 78 anni, ha truffato un frate che, di fronte a quelle richieste, si è impietosito e ogni volta lo aiutava. Alla fine il frate è stato raggirato per circa 125mila euro. Cifre talmente alte che altri frati, insospettiti, hanno denunciato il fatto ai carabinieri e oggi la Procura ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per il 78enne, che dovrà affrontare un processo in piena regola.

I fatti risalgono al 2018 quando l’indagato ha cominciato a chiedere soldi a diverse persone. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il presunto truffatore, avrebbe meso in atto vere suppliche nei confronti di chi era molto propenso ad aiutare gli altri. Si sarebbe approfittato proprio della generosità di diverse persone, in particolare del frate, che ha passato al pensionato anche mille euro in una sola occasione. Per smuovere le coscienze delle persone, i militari sono convinti che l’indagato abbia inventato storie mai esistite. Problemi familiari, operazioni a cui sottoporsi, malattie mai avute. Gli altri frati del suo stesso istituto religioso si sono insospettiti e hanno sporto denuncia.

Alla fine l’uomo ha scucito al frate 125mila euro, in parte prelevati anche dai conti dell'istituto dove vive la vittima. L’accusa contestata al romano è truffa e di questo dovrà rispondere in un processo ordinario.