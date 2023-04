Fratelli accoltellati in strada, uno è grave

Aggressione a Milano nel pomeriggio di domenica 2 aprile. È successo poco dopo le tre in via Arquà, zona via Padova.

Le vittime sono due fratelli di 39 e 41 anni, accoltellati in strada. Sul posto, con due ambulanze e un'automedica, si sono precipitati i soccorsi del 118. Il più grave dei due è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, mentre l'altro è stato portato in codice giallo al Fatebenefratelli. La polizia, intervenuta in via Arquà, indaga sull'accoltellamento.