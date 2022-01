Fratelli accoltellati in pieno giorno dal branco: il video dell'aggressione

Le sagome scure che corrono verso i bersagli, le armi in mano, i colpi inferti con violenza uno dopo l'altro. Poi la tregua, ma dura poco. Nuovi colpi vengono sferrati. Spunta un video dell'aggressione avvenuta ieri, domenica 16 gennaio, a Rozzano in provincia di Milano. Due fratelli di 20 e 25 anni sono stati accoltellati da una gang di ragazzi. La violenza, come racconta Giampaolo Mannu su MilanoToday, in strada e in pieno giorno. Le vittime sono state soccorse e portate in ospedale. Il 25enne è arrivato al pronto soccorso in codice rosso e le sue condizioni sarebbero gravi.

Ad aggredire i due fratelli sarebbero stati 4-5 giovani, tutti a volto coperto. Si ipotizza una "spedizione punitiva". Gli aggressori, stando ad alcuni testimoni, si sarebbero infatti presentati con le armi già in pugno e l'evidente intenzione di colpire i due ventenni. Le indagini sono condotte dai carabinieri.