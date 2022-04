Litiga con due fratelli e li investe con l'auto, fermato 26enne

Litiga con due fratelli e per regolare i conti sale in auto e tenta di investirli. Uno gli sfugge, mentre l'altro resta ferito e ne avrà per 40 giorni. Succede a Foggia, dove un ragazzo di 26 anni è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. Il gip ha convalidato il fermo disponendo per l'indagato la custodia cautelare in carcere. Secondo quanto è stato ricostruito dagli inquirenti, l'episodio risale al 15 aprile. I tre avrebbero litigato per motivi banali e il 26enne avrebbe reagito in modo violento.

Lo stesso giorno dell'aggressione è finita in ospedale anche la mamma dell'indagato. I poliziotti sono stati chiamati per un incendio in abitazione: ignoti, dopo aver incendiato un pneumatico, lo avevano scaraventato nel giardino di un'abitazione al piano terra. La proprietaria di casa è la madre del 26enne. La donna, nell'aprire la porta, è stata investita dalle fiamme che le hanno procurato ustioni ed è ancora ricoverata in ospedale anche se non pericolo di vita. Gli investigatori stanno indagando per verificare se l'incendio possa essere una ritorsione per quanto fatto dal figlio.