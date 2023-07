Incastrato nella macina delle spezie: morto ragazzo di 20 anni

Tragico incidente sul lavoro nella mattina di oggi 19 luglio 2023 a Frattamaggiore (Napoli). Come riporta NapoliToday, un giovane lavoratore di vent'anni ha perso la vita durante il turno in una fabbrica di spezie. Il ragazzo - classe 2003 - sarebbe rimasto incastrato all’interno di un macchinario utilizzato per la macina delle spezie, morendo sul colpo.

Subito sono intervenuti i carabinieri della stazione locale. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche il pubblico ministero della procura di Napoli Nord. Sono in corso le indagini per capire esattamente la dinamica della tragedia.

