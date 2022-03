Debora e Freddy Sorgato di nuovo insieme: trasferiti nello stesso carcere

Il corpo di Isabella Noventa non è mai stato trovato. Per la sua morte sono stati condannati i fratelli Freddy e Debora Sorgato. I due dopo sei anni tornano vicini. Sono stati trasferiti entrambi nel carcere milanese di Bollate, divisi solo dalle rispettive sezioni, maschile e femminile.

Freddy è arrivato a Bollate lunedì 28 dove la sorella, che era detenuta nel carcere veronese di Montorio Veronese, era giunta giusto il giorno prima. Quella dell'omicidio di Isabella Noventa è una vicenda piena di strascichi giudiziari e non solo

Alcune settimane fa la casa dove è avvenuto il delitto è stata finalmente venduta a una famiglia ungherese. A beneficiarne il fratello della vittima, Paolo, che ha ricevuto la lussuosa abitazione come risarcimento. Nel mentre Freddy si è pure rivolto alla corte europea che però ha respinto il suo ricorso. Per lui anche una piccola "vittoria" in tribunale, dove è stato scagionato dall'accusa di possesso illegale di armi. Accusa per la quale la sorella ha invece patteggiato.

Il decesso di Isabella Noventa resta in parte un giallo: mai si è trovato il corpo. Per la legge figura ancora come persona scomparsa, per questo il fratello Paolo e i suoi legali ha presentato la domanda al giudice per decretarne la morte.

L'omicidio di Isabella Noventa

Isabella Noventa secondo la verità processuale fu uccisa in una notte d'inverno, tra il 15 e il 16 gennaio 2016, nella casa di Freddy Sorgato, a Noventa Padovana, dallo stesso Freddy e dalla sorella Debora. Poi è stata fatta sparire, per sempre.

Che fine ha fatto il cadavere della segretaria, che aveva 54 anni quando venne ammazzata? I due fratelli Sorgato avrebbero fatto sparire il cadavere: avevano coinvolto anche l'amica, Manuela Cacco, alla quale era stato fatto indossare il giubbetto di Isabella per inscenare una fuga volontaria della stessa, facendola passeggiare sotto le telecamere di sorveglianza in centro a Padova. Null'altro che un goffo tentativo di depistaggio. Trent'anni ai fratelli Deborah e Freddy Sorgato e 16 anni a Manuela Cacco: queste le condanne confermate nei vari gradi di giudizio.