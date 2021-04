Pitbull attacca i suoi due padroni: gravi in ospedale

Una coppia di pensionati è stata aggredita questa mattina all'alba dal proprio pitbull nel giardino di casa a Front Canavese, nel Torinese. Pare che il cane avesse catturato un riccio quando i due, marito e moglie di 63 e 69 anni, si sono avvicinati, forse per cercare di salvare il riccio.

Coppia aggredita dal loro pitbull a Front Canavese

Sono stati aggrediti. Entrambi hanno riportato gravi ferite agli arti superiori e sono stati ricoverati in prognosi riservata al Cto: non sono in pericolo di vita. L'uomo è stato anche sottoposto ad un intervento chirurgico. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri di Barbania. Il cane è stato temporaneamente affidato alla figlia della coppia aggredita. L'animale, sette anni, che era regolarmente iscritto all'anagrafe canina, non aveva mai dato alcun tipo di problema, al momento, in accordo con l'autorità giudiziaria di Ivrea, è stato affidato alla figlia ma secondo le informazioni disponibili potrebbe essere soppresso dal veterinario di fiducia della famiglia.

Guidonia: bambino morso al volto da un pastore tedesco

Ieri un bambino di 2 anni e mezzo è stato morso al volto da un pastore tedesco ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Bambin Gesù di Roma. E' successo nell'abitazione dello zio del piccolo, proprietario del cane, in via Pantano, a Guidonia Montecelio. Immediati i soccorsi e l'intervento sul posto dei carabinieri. Il bimbo, che ha riportato ferite e contusioni al volto, non è in pericolo di vita, ma resta ricoverato in osservazione in prognosi riservata. Informata l'autorità giudiziaria e sanitaria, sono in corso controlli sul pastore tedesco di 7 anni, regolarmente vaccinato.