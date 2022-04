Regolamento di conti tra ventenni: si presenta col fucile e gli spara

Un 20enne è stato fermato dai carabinieri di Caltagirone, nel Catanese, con l'accusa di aver ferito a un braccio con un colpo di fucile un rivale in amore 24enne durante un incontro per "regolare i conti". La sparatoria è avvenuta la notte del 28 aprile e sarebbe stata preceduta da un inseguimento in auto: a bordo della sua autovettura Alfa Romeo Mito l'arrestato avrebbe inseguito la vittima per le vie del centro costringendo il 24enne a fermare la propria Mercedes GLA, presa poi a colpi di bastone su finestrini e lunotto posteriore

Dopo la prima aggressione i due si sarebbero dati appuntamento per regolare i conti, ma il 20enne si è presentato armato di fucile e ha esplodendo un colpo a bruciapelo. Il 24enne, ricoverato nell'ospedale Cannizzaro di Catania, non è in pericolo di vita; il 20enne, dopo il fermo, è stato invece portato in carcere a Caltagirone in attesa dell'udienza di convalida da parte del gip.