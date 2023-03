Punta il fucile contro il rider che gli ha portato la cena e lo rapina

Quello che doveva essere un normale sabato di consegne come gli altri, si è invece ben presto trasformato in una notte di paura per un giovane rider. Lo scorso fine settimana infatti, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Verona sono intervenuti in zona Stadio, in città, ed hanno arrestato un 27enne nella flagranza del reato di rapina aggravata dall’uso di armi.

Quella sera il fattorino era giunto davanti al portone della casa indicata per consegnare l'ordine ricevuto, ma, anziché trovarsi davanti la donna con cui un attimo prima aveva parlato al telefono per avvisare del suo arrivo, si sarebbe imbattuto in un uomo che, aperta la porta, gli ha puntato un fucile addosso.

Terrorizzato alla vista dell'arma da fuoco, il rider sarebbe indietreggiato, lasciando cadere a terra lo zaino in cui aveva le consegne e il denaro guadagnato nel corso della serata. L'uomo armato a quel punto, sotto lo sguardo del lavoratore, avrebbe preso possesso dello zaino e chiuso poi la porta.

A quel punto la vittima ha allertato i carabinieri e sul posto si è diretta una pattuglia del Radiomobile, che ha individuato l'appartamento, situato al terzo piano dell'edificio, in cui era rincasato l'uomo armato.

Entrati nell'abitazione, i militari vi hanno trovato il 27enne e la donna da cui era partito l'ordine. Scattata la perquisizione, il personale dell'Arma avrebbe rivenuto il fucile ad aria compressa privo di tappo rosso utilizzato per spaventare il rider, una mannaia ed un grosso coltello da caccia. Nella lavatrice sarebbero stati presenti i sacchetti in cartone in cui era imballato l’ordine appena recapitato dal malcapitato rider, oltre alle banconote da 10 e 20 euro che gli erano stati sottratti.

Arrestato per rapina aggravata, il 27enne, con diversi precedenti di polizia alle spalle, è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Montorio, dove si trova tuttora in regime di custodia cautelare in carcere.