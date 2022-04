A spasso per la città imbracciando un fucile col colpo in canna

Il giorno di Pasqua camminava per strada imbracciando un fucile, come se nulla fosse. L'accessorio non è passato inosservato e alcuni passanti hanno contattato impauriti le forze dell'ordine. Cosi sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato e arrestato un 37enne. Succede a Chivasso, come racconta TorinoToday.

I militari hanno perquisito la casa dell'uomo e, dietro una serranda, hanno trovato l'arma con ancora il colpo in canna. Nell'appartamento c'era anche una scatola colma di munizioni e della droga. Per il 37enne sono scattate le manette e per lui si sono aperte le porte del carcere di Ivrea.