Si abbuffano al ristorante poi vanno via senza pagare: finisce malissimo

La Compagnia carabinieri di Castelfranco Veneto ha segnalato all'Autorità giudiziaria, per il reato di insolvenza fraudolenta in concorso, quattro soggetti tra i 38 ed i 54 anni della provincia di Varese che nel gennaio scorso, dissimulando il loro stato di insolvenza, hanno cenato presso un ristorante di Castelfranco consumando diversi piatti per un totale di circa 500 euro senza però pagare il conto.

Dopo la segnalazione da parte del ristoratore, i militari hanno poi chiuso il cerchio intorno ai malviventi tanto da rintracciarli e denunciarli.