Esplosione durante sopralluogo dei vigili del fuoco per fuga di gas, sei feriti

Paura a Catania, per un'esplosione in seguito a una fuga di gas. Lo scoppio in via Carmelo Abate, al civido 7, proprio mentre era in corso un sopralluogo dei vigili del fuoco. Ci sono sei feriti, tra cui quattro vigili.

Era stata segnalata la presenza di un forte odore di gas e così sul posto sono accorse le squadre del 115. Mentre i controlli erano in corso, c'è stata la deflagrazione della miscela aria-gas. Come confermato dai carabinieri intervenuti sul posto, i feriti hanno riportato lievi ustioni, escoriazioni e contusioni. Due si trovano presso l'ospedale Garibaldi e gli altri presso l'ospedale Cannizzaro di Catania, per le cure e gli accertamenti del caso.