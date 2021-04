Fuga di gas nel condominio, muore un operaio

È stata una fuga di gas ad uccidere un operaio impegnato a sistemare il serbatoio dal quale si è sprigionato il vapore, che alla fine è stato letale per lui. Era lì per effettuare una manutenzione all’interno di un palazzo quando, ad un certo punto, avrebbe perso i sensi e sarebbe finito a terra, lì dove lo hanno trovato ormai senza vita.

Il fatto è avvenuto oggi ad Alghero, dove è deceduto il 51enne sardo Lidio Piras, dipendente di un’azienda di manutenzioni di Oristano. Sono ancora da accertare le cause della morte, ma ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che, dal serbatoio, si è sviluppata una perdita di gas. L’uomo, che secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine avrebbe lavorato senza protezioni, ha perso i sensi. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco, il 118 e i carabinieri che hanno dato il via alle indagini di rito. La Procura ha disposto l’autopsia per confermale le cause del decesso.