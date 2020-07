Braccato, tenta la fuga a nuoto tra i bagnanti: i poliziotti lo raggiungono col pattino

Quando si è visto braccato dalla Polizia, ha avuto la bella pensata di tentare la fuga in mare sperando di mimetizzarsi tra i bagnanti, ma i poliziotti, utilizzando un pattino di salvataggio, lo hanno raggiunto e arrestato. Succede tutto in provincia di Napoli, dove personale della Squadra Mobile ha arrestato L.F., 45 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli in quanto condannato alla pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Gli agenti della Squadra Mobile, al termine di un'attività info-investigativa con numerosi servizi di osservazione e diversi accessi presso alcune abitazioni utilizzate dal 45enne, lo hanno localizzato in una nota località balneare del Napoletano dove aveva scelto di trascorrere le vacanze con i familiari. In spiaggia L.F. è stato individuato dagli agenti e, accortosi della presenza della Polizia, per eludere la cattura si è gettato in mare cercando una improbabile fuga a nuoto. E' stato raggiunto con un pattino di salvataggio, e arrestato.