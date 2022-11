Distrugge casa di un amico, resiste al taser dei carabinieri e fugge: muore poco dopo

Prima distrugge l'appartamento di un amico, che chiede l'aiuto dei carabinieri. Poi, aggredisce i militari dell'Arma resistendo anche al taser. Infine, si dà alla fuga. Ma purtroppo per lui muore poco dopo per un malore. È successo a Roma.

Come racconta RomaToday, l’uomo, un 43enne romano, si trovava a casa di un conoscente, in via Tonelli, nella zona di Selva Candida, quando, per motivi ancora da chiarire, ha cominciato ad andare in escandescenza e a mettere a soqquadro l’appartamento, danneggiandone gli arredi. È stato il proprietario dell'appartamento a chiamare i carabinieri, chiedendone il rapido intervento. Giunti sul posto, i militari hanno provato a placare la furia dell'uomo, anche utilizzando un taser, ma invano.

L’uomo è riuscito a scappare per le strade del quartiere, salendo anche su un’auto in sosta per poi arrampicarsi sul balcone di un’abitazione e quindi proseguire la fuga attraverso varie proprietà, di giardino in giardino. La fuga è terminata alla fine di via Clorinda Menguzzato, dove l'uomo era stato intercettato nuovamente dai carabinieri. A quel punto, il 43enne ha perso i sensi e si è accasciato al suolo. Inutili i soccorsi da parte di sanitari del 118, chiamati dagli stessi carabinieri, che ne hanno constatato il decesso.