Cenano e vanno via senza pagare, il titolare posta le foto (con un invito ai due clienti "furbetti")

Si sono alzati dal tavolo allontanandosi dal locale senza passare per la cassa. Peccato che le telecamere di videosorveglianza abbiano ripreso tutto. E ora il titolare minaccia di adire le vie legali, a meno che i "fuggitivi" non tornino a saldare il conto. L'episodio è stato denunciato sui social dal proprietario del locale 'La Gintoneria' di Bari, Nando Longobardi.

"Una coppia di circa 60 anni che si era seduta per cenare, ha consumato e si è allontanata dal tavolo mentre le cameriere stavano sparecchiando gli altri tavoli" si legge nel post. "Ultimamente se ne sentono tante di storie così e non soltanto di giovanissimi, ma anche di gente adulta" scrive Longobardi che si dice "indignato" non solo come ristoratore, "ma soprattutto come barese".

Le telecamere di sicurezza del locale, però, hanno permesso subito di fissare su immagine l'identikit dei due 'sbadati' clienti, entrambi ben vestiti e dai modi gentili. I fermo immagine dei due sono stati anche postati sui social, con un messaggio in cui il proprietario si affida a una possibile redenzione. "Riserveremo un'azione legale in caso in cui non si ritorni a saldare il conto nei prossimi giorni". Raggiunto da BariToday, Longobardi ha però spiegato che "al momento nessuno si è ancora fatto vivo, né sui social né al locale. Non ci era mai successo in passato, ma speriamo non serva passare alle vie legali".

