Colpita da un fulmine durante un'escursione, donna in gravissime condizioni

Una donna di 54 anni è stata colpita da un fulmine mentre si trovava sul versante del monte Guglielmo tra Pisogne e Zone in provincia di Brescia a quota 1800 metri. L'incidente è avvenuto domenica e la malcapitata è in ospedale in gravissime condizioni.

Come si legge su BresciaToday, non era la prima volta che la donna risaliva il Guglielmo. Domenica aveva già raggiunto e superato i 1.800 metri di quota quando, intorno alle 15, nella zona di Punta Caravina (in territorio di Zone) avrebbe cercato riparo dalla furia di un improvviso temporale, con grandine. In quegli istanti è stata centrata dalla scarica elettrica, che le ha letteralmente attraversato il corpo provocando danni gravissimi.

Dal rifugio Medelet sono stati allertati i soccorsi: sul monte è atterrato l’elisoccorso. La donna è ora ricoverata in Rianimazione a Bergamo.

