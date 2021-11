Mistero lungo il fiume, trovato il cadavere di un uomo: è omicidio

Il corpo senza vita di un uomo di 54 anni, Fulvio de Clerch, è stato rinvenuto intorno alle 9 di oggi, giovedì 25 novembre, a Popoli, in provincia di Pescara. Il cadavere è stato avvistato sulle sponde del fiume Pescara, in contrada Decontra: a dare l'allarme un passante che si è accorto della presenza del corpo mentre stava portando a spasso il cane. Sul posto sono presenti i carabinieri della compagnia di Popoli per i rilievi.

Cadavere a Popoli: si indaga per omicidio

Dopo aver eseguito tutti i rilievi del caso si indaga per omicidio: infatti la vittima, un uomo popolese di 54 anni già noto alle forze dell'ordine, è stata colpita da numerosi fendenti con un'arma da taglio. Evidenti le ferite sul corpo e il sangue circostante. Ritrovata nei pressi anche una carriola con la quale, molto probabilmente, il 54enne è stato trasportato. L'omicidio potrebbe essere legato a qualche questione in sospeso e i militari dell'Arma, che stanno ricostruendo gfli ultimi giorni della vittima, sono fiduciosi di individuare entro breve una buona pista. Al momento nessuno è stato fermato.

L'avvistamento del cadavere

È stato un uomo, il cognato del sindaco, che passeggiava questa mattina, col cagnolino, lungo il fiume Pescara, nel centro di Popoli, nei pressi del municipio, a notare un cadavere nel fiume, impigliato tra la vegetazione. Erano circa le 9.40. "Ha avvertito me - racconta il primo cittadino di Popoli, Mariondo (detto Dino) Santoro - e subito abbiamo chiamato i carabinieri, che sono giunti sul posto con le prime pattuglie e poi con la Scientifica, che ha effettuato i rilievi per ore". Si tratta di un omicidio. "E' stato ucciso un 54enne del posto - aggiunge il sindaco -. È stato ammazzato da qualche parte e poi trasportato, con una carriola fino al corso d'acqua, dove è stato gettato insieme alla carriola".