Ha troppa voglia di fumare prima di prendere l'aereo: duemila euro di multa

Quella sigaretta gli è costata carissima: duemila euro. A causa di una improvvisa crisi d'astinenza da nicotina, un passeggero turco in partenza da Venezia per Istanbul ha forzato le porte, ha raggiunto una zona vicino alla pista di decollo e atterraggio e lì a quel punto si è acceso una "bionda".

Gli operatori della polizia di frontiera dello scalo lagunare sono immediatamente intervenuti bloccando l'uomo e sanzionandolo con una multa di ben duemila euro.

Come riporta VeneziaToday, sono in aumento i passeggeri multati dalla polizia di frontiera per aver fumato in zone dell'aeroporto Marco Polo di Venezia in cui è vietato. È già il terzo caso in una sola settimana. Da ultimo il passeggero turco in partenza per Istanbul. Un simile episodio era già accaduto pochi giorni prima, quella volta però a non resistere senza sigarette era stata una giovane coppia che aveva forzato le porte "air side" spostandosi in luoghi in cui è severamente vietato fumare.

L'uso di sigarette, anche se elettroniche, all’interno delle infrastrutture aeroportuali è consentito esclusivamente in apposite aree ben delimitate e segnalate con apposito cartello che autorizza a fumare. Inoltre sul piazzale di sosta degli aeromobili e sulle aree di manovra è tassativamente vietato fumare.