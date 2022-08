Tutta la famiglia al funerale del proprio caro, ma nella bara c'è un'altra persona

Una famiglia sotto shock e un funerale che dovrà essere celebrato nuovamente. Tutto a causa di uno scambio di salme, tra due donne morte lo stesso giorno e di età simile, un errore avvenuto nell'obitorio di Cittadella, in provincia di Padova, e che ha scatenato (ovviamente) le ire della famiglia che era pronta a dare l'estremo saluto ad una persona cara. Invece, in molti hanno rischiato il malore quando si sono accorti che all'interno della bara non c'era il loro familiare, ma un'altra persona. Dopo i primi momenti sconvolgenti, tra rabbia e tensione, la famiglia ha allertato i carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica e hanno riportato la calma.

C'è voluto poco a capire che il giorno prima era stato celebrato un funerale con la salma della persona sbagliata. Della vicenda è al corrente anche l'autorità giudiziaria. C'è da capire dove si sia verificato l'errore, così grave ed imprevisto da trasformare una giornata di lutto in un incubo. Già oggi bisognerà decidere in tutta fretta se procedere o meno all'estumulazione della salma e riorganizzare i due funerali. Nel frattempo la giustizia dovrà fare il proprio corso e i responsabili dell'imperdonabile episodio dovranno venire a galla. A memoria a Cittadella non era mai accaduto un episodio del genere all'interno dell'obitorio. Adesso invece ci sono due famiglie sconvolte e, molto probabilmente, l'inizio di una causa.