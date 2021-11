Oggi i funerali di Giuseppe e Tullio, fatali due colpi alla testa: ecco perché erano in quella stradina

L'autopsia, svolto dal medico legale nominato dalla procura di Napoli, Anna Gargiulo, sui corpi di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, i due giovani uccisi ad Ercolano, in via Marisglia, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, è durata più di tre ore. Il 26enne e il 27enne, residenti a Portici, sono morti entrambi per un colpo alla testa. I proiettili hanno sfondato il tettuccio della Panda.

I funerali di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro

Oggi alle 15.30 si celebreranno i funerali dei due studenti universitari nella chiesa di San Ciro a Portici. Il sindaco Enzo Cuomo ha proclamato il lutto cittadino."Le attività commerciali e produttive - scrive il primo cittadino su Facebook - sono invitate a manifestare o esporre in forma libera segni di adesione al lutto cittadino anche in concomitanza della cerimonia funebre". La messa sarà celebrata dall'arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia.

Nelle scorse ore la moglie di Palumbo, Maria Rosaria ha chiesto scusa per quanto fatto dal marito. "Chiedo perdono alle famiglie delle vittime. Quel che ha fatto mio marito non lo doveva fare, deve pagare con la giustizia perchè ha tolto due figli alle mamme. E io che sono una mamma posso capire cosa può significare". Vincenzo Palumbo resta in carcere.

Su un muretto, vicino al luogo della tragedia, qualcuno ha acceso due lumini e deposto fiori in ricordo delle due giovani vite spezzate. E' emerso intanto che Tullio Pagliaro aveva accompagnato Giuseppe Fusella in quella stradina probabilmente per fare scuola guida. Tullio aveva fatto lo stesso, sempre in quella zona, con un'altra amica qualche giorno prima.