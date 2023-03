I funerali dei due piloti morti: "Con la loro manovra sventata una tragedia maggiore"

"Noi non siamo pronti, loro lo erano perché hanno saputo vivere con intensità". Lo ha detto monsignor Santo Marcianò nell'omelia celebrata per i funerali solenni dei piloti Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello, morti nel tragico incidente aereo avvenuto a Guidonia lo scorso 7 marzo. "La loro storia fino all'ultimo gesto di eroismo insegna che non si vive solo per se stessi" ha aggiunto Marcianò. "Grazie alla loro manovra estrema si è sventata una tragedia di dimensioni maggiori, la manovra estrema non è solo perizia e coraggio, ma è stata ancor più istinto sgorgato dal cuore e umanità profonda dei nostri amici". Le esequie sono state celebrate proprio a Guidonia, nella parrocchia Beata Vergine di Loreto, intitolata alla santa protettrice di tutti gli aeronauti.

Come riferisce l'agenzia Dire, i feretri dei due piloti sono entrati in Chiesa avvolti dal tricolore. Ad accompagnare le bare l'Onore ai caduti che ha risuonato nel piazzale della Chiesa e il saluto dei militari schierati. Tanti i cittadini presenti e le autorità.

Quanto accaduto "non è un'ombra sul Centenario" ha sottolineato il monsignore riferendosi ai cento anni dell'Aeronautica, "ma la lucerna di cui parla Gesù sul vostro servizio per la giustizia e la pace. Giuseppe e Marco hanno vissuto il rischio, ma non quello di chi sfida la morte perché disprezza la vita. È il rischio previsto in una professione che, se portata avanti fino alla fine, espone al rischio stesso della propria vita per il bene della vita altrui".

Marcianò ha ringraziato direttamente i due giovani piloti deceduti: "Due vite accomunate da una passione infinita per il volo - ha detto nella sua omelia - e da una grande competenza nello svolgimento dei propri compiti. Giuseppe: un'esperienza di istruttore di volo lunga, validissima e richiesta anche all'estero, in Scuole, in Missioni di sostegno alla pace, come pure nel supporto alla Protezione civile per le calamità naturali e i trasporti sanitari. Marco: una dedizione consegnata a compiti diversi, tra i quali il soccorso aereo e il trasporto di pazienti in biocontenimento nell'emergenza pandemica da Covid 19. Due esistenze intense, seppur brevi". "Rimarrete nei nostri cuori", ha concluso il religioso.